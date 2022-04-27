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Зеленский начал встречу с генсеком ООН

Зеленский начал встречу с генсеком ООН После недавнего визита в Москву, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас проводит с ним встречу.
В регионе
27 апреля 2022 г. 21:50
Зеленский начал встречу с генсеком ООН

После недавнего визита в Москву, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Киев. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас проводит с ним встречу.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сейчас встреча как раз происходит. Думаю, что какие-то мощные слова поддержки Украины от руководителя ООН мы услышим", - отметил Подоляк.

Ранее Гутерриш во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве, предложил создать совместную группу по обеспечению работы гуманитарных коридоров.

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