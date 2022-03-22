Зеленский: На Москву нужно оказать еще большее давление

Италия не должна быть курортом для убийц из России.

Италия не должна быть курортом для убийц из России.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время обращения к парламенту Италии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Время сделать все возможное, чтобы обеспечить мир. Это война, которую Россия готовила давно. Вторжение не останавливается уже 27 дней. Почти месяц. Следовательно, нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии или в Сирии, а чтобы Россия искала мир", - заявил В.Зеленский.

Президент Украины также добавил, что не должно быть никаких исключений из санкционного режима ни для одного российского банка.