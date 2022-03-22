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Зеленский: На Москву нужно оказать еще большее давление

Зеленский: На Москву нужно оказать еще большее давление Италия не должна быть курортом для убийц из России.
В регионе
22 марта 2022 г. 17:15
Зеленский: На Москву нужно оказать еще большее давление

Италия не должна быть курортом для убийц из России.

Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом во время обращения к парламенту Италии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Время сделать все возможное, чтобы обеспечить мир. Это война, которую Россия готовила давно. Вторжение не останавливается уже 27 дней. Почти месяц. Следовательно, нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы или наемников где-то в Ливии или в Сирии, а чтобы Россия искала мир", - заявил В.Зеленский.

Президент Украины также добавил, что не должно быть никаких исключений из санкционного режима ни для одного российского банка.

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Версия на английском языке Zelensky speaks in Italian parliament, calls for more pressure on Moscow
Версия на азербайджанском языке Zelenski İtaliya parlamentində çıxış edib: “Moskvaya daha çox təzyiq göstərilməlidir”

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