Зеленский: Мы обсудили с Барро совместное с Францией производство в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро вопрос оказания помощи Киеву.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

"Мы обсудили поддержку обороны, в частности, средства противовоздушной обороны, подготовку наших военнослужащих и итоги встреч в Рамштайне. Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Французские компании приняли решение начать производство беспилотных летательных аппаратов в Украине, и это очень ценно", - отметил он.

Зеленский сообщил, что они также обсудили санкции ЕС в отношении России и переговоры о вступлении Украины в ЕС.