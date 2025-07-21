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Зеленский: Мы обсудили с Барро совместное с Францией производство в сфере обороны

Зеленский: Мы обсудили с Барро совместное с Францией производство в сфере обороны Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро вопрос оказания помощи Киеву.
В регионе
21 июля 2025 г. 17:03
Зеленский: Мы обсудили с Барро совместное с Францией производство в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро вопрос оказания помощи Киеву.

Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.

"Мы обсудили поддержку обороны, в частности, средства противовоздушной обороны, подготовку наших военнослужащих и итоги встреч в Рамштайне. Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Французские компании приняли решение начать производство беспилотных летательных аппаратов в Украине, и это очень ценно", - отметил он.

Зеленский сообщил, что они также обсудили санкции ЕС в отношении России и переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Barro ilə müdafiə sahəsində Fransa ilə birgə istehsalı müzakirə etdik

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