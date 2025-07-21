Зеленский: Мы обсудили с Барро совместное с Францией производство в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро вопрос оказания помощи Киеву.
Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсети Х.
"Мы обсудили поддержку обороны, в частности, средства противовоздушной обороны, подготовку наших военнослужащих и итоги встреч в Рамштайне. Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Французские компании приняли решение начать производство беспилотных летательных аппаратов в Украине, и это очень ценно", - отметил он.
Зеленский сообщил, что они также обсудили санкции ЕС в отношении России и переговоры о вступлении Украины в ЕС.
I held a meeting with the Minister for Europe and Foreign Affairs of France, @jnbarrot.
We discussed defense support, particularly with air defense assets, training for our warriors, and the outcomes of the Ramstein meetings. We are ready to expand joint defense production.… pic.twitter.com/xGcdGmMLmT
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2025