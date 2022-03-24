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Зеленский: Мы между Западом и Россией

Зеленский: Мы между Западом и Россией "НАТО должно понять - сейчас мы в "серой зоне", между Западом и Россией".
В регионе
24 марта 2022 г. 15:21
Зеленский: Мы между Западом и Россией

"НАТО должно понять - сейчас мы в "серой зоне", между Западом и Россией".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, присоединившись по видеосвязи к чрезвычайному заседанию глав государств и правительств стран-членов НАТО.

"НАТО должно понять - сейчас мы в "серой зоне", между Западом и Россией. Но мы светлые люди! И мы защищаемся уже месяц! Месяц героического сопротивления! Месяц наичернейших страданий и безнаказанного разрушения мирной страны, а вместе с ней - всей архитектуры глобальной безопасности. Все это - на глазах у всего мира", - сказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski NATO-nu ittiham edib: "Qərblə Rusiya arasında qalmışıq” - YENİLƏNİB

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