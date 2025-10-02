Зеленский, Кошта, фон дер Ляйен и Фредрексон обсудили инициативу "Стена дронов"

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита 7-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене провел переговоры с главой Совета Евросоюза Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредрексон.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсети Х.

По его словам, был обсужден вопрос евроинтеграции Украины, инициативу "Стена беспилотников" и т.д.

"Мы обсудили поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого кластера совместно с Молдовой, инициативу "Стена беспилотников" и поделились опытом по использовании замороженных российских активов и новых финансовых инструментов для поддержки Украины, а также на важности принятия 19-го пакета мер. Санкции ЕС против России",- отметил он.