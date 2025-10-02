Зеленский, Кошта, фон дер Ляйен и Фредрексон обсудили инициативу "Стена дронов"
- 02 октября, 2025
- 17:43
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита 7-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене провел переговоры с главой Совета Евросоюза Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Дании Метте Фредрексон.
Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в соцсети Х.
По его словам, был обсужден вопрос евроинтеграции Украины, инициативу "Стена беспилотников" и т.д.
"Мы обсудили поддержку европейской интеграции Украины и открытие первого кластера совместно с Молдовой, инициативу "Стена беспилотников" и поделились опытом по использовании замороженных российских активов и новых финансовых инструментов для поддержки Украины, а также на важности принятия 19-го пакета мер. Санкции ЕС против России",- отметил он.
I had a meeting with President of the European Commission @vonderleyen, @eucopresident António Costa, and Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen @Statsmin.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 2, 2025
We focused discussions on supporting Ukraine’s European integration and opening the first cluster together with… pic.twitter.com/6v5ZOgbjMh