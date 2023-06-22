Зеленский: Если война закончится, то президентские выборы состоятся в 2024 году

В следующем году в Украине могут состоятся президентские выборы, если война закончится.

В следующем году в Украине могут состоятся президентские выборы, если война закончится.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского BBC.

"Это же вопрос глобальный. Если мы победим, то будут. Значит, не будет военного времени, не будет войны", - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что согласно украинскому законодательству выборы должны проходить в мирное время, когда нет войны.

"Я очень хочу, чтобы уже в следующем году был мир, и жизнь была такая, как была до войны", - добавил он.

Отметим, что до начала войны парламентские выборы в Украине планировалось провести в октябре этого года, а президентские - весной 2024 года.