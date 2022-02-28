Зеленский - Джонсону: Ближайшие 24 часа станут решающими для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказал, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сказал, что следующие 24 часа будут иметь решающее значение для Украины.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Джонсон заверил Зеленского, что сделает все возможное, чтобы поставки оборонительной помощи Великобритании и союзников достигли Украины.

Также Джонсон добавил, что его страна передаст Украине дополнительные 40 млн фунтов стерлингов, которые будут направлены на медицинские материалы для украинцев.

Лидеры договорились поддерживать тесные контакты, премьер-министр в очередной раз заявил о твердой поддержке суверенитета Украины со стороны Великобритании