Зеленский анонсировал встречу с Байденом в течение сентября

В течение сентября состоится встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

В течение сентября состоится встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский заявил во время XX ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии.

По его словам, будет обсужден мирный план Украины.

"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы – систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - сказал Зеленский.

Он отметил, что этого можно добиться несколькими путями - вытеснением армии ВС РФ, или дипломатией.