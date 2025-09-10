Зейнеп Алтынсой в эфире Haber Global: Азербайджан никогда не игнорировал события в Газе

Азербайджан при каждой возможности поднимал вопрос о событиях в секторе Газа, несмотря на тесное сотрудничество с Израилем.

Как сообщает Report, об этом заявила профессор Университета Биледжик Зейнеп Дениз Алтынсой в эфире турецкого телеканала Haber Global.

"Азербайджан наладил хорошее экономическое и торговое сотрудничество с Израилем. Несмотря на это, Азербайджан никогда не молчал о событиях в Газе. Позиция Баку совпадает с позицией братской для нее Турции", - сказала профессор, комментируя заявление МИД Азербайджана касательно ударов Израиля по столице Катара.

Профессор отметила, Азербайджан, как страна, пережившая Ходжалинский геноцид, прекрасно понимает его трагическую сторону и выражает это на дипломатическом уровне.

По ее словам, Европейский союз и США только сейчас "очнулись" и стали комментировать события в Газе, а Азербайджан с самого начала выражал свою позицию.