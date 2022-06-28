Завтра в Анкаре состоятся политические консультации представителей МИД Турции и Швеции

Регулярные политические консультации на уровне МИД Турции и Швеции состоятся в среду в Анкаре.
"В рамках политических консультаций планируется всесторонне рассмотреть двусторонние связи между Турцией и Швецией, остановиться на отношениях Турции с Евросоюзом, обменяться мнениями по региональным и международным вопросам", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Турецкую сторону на встрече будет представлять замминистра иностранных дел Фарук Каймакчи, Швецию - госсекретарь МИД Роберт Ридберг.