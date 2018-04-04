Завершилась трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Завершилась проходящая в Анкаре трехсторонняя встреча, связанная с ситуацией в Сирии между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, России – Владимиром Путиным и Ирана – Хасаном Роухани.

Как сообщает Report, в конце мероприятия главы государств подписали совместную декларацию.

Р.Т.Эрдоган, В.Путин и Х.Роухани проведут совместную конференцию по итогам встречи.

***14:43

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Анкаре началась трехсторонняя встреча, связанная с ситуацией в Сирии между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, России – Владимиром Путиным и Ирана – Хасаном Роухани.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на заседании обсуждаются вопросы гуманитарного кризиса в Восточной Гуте и Идлибе, а также нормализации ситуации в Сирии и дорожная карта.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган проинформирует Владимира Путина и Хасана Роухани о подготовке к проведению Вооруженными силами Турции военной операции в Тель-Рифате и Мембидже.

После встречи стороны выступят с заявлениями для печати.

Отметим, что основа трехстороннего формата обсуждений по ситуации в Сирии была заложена в Астане.

Впервые трехсторонняя встреча президентов прошла в Сочи.