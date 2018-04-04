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    Завершилась трехсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана - ОБНОВЛЕНО

    В конце мероприятия главы государств подписали совместную декларацию

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Завершилась проходящая в Анкаре трехсторонняя встреча, связанная с ситуацией в Сирии между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, России – Владимиром Путиным и Ирана – Хасаном Роухани.

    Как сообщает Report, в конце мероприятия главы государств подписали совместную декларацию.

    Р.Т.Эрдоган, В.Путин и Х.Роухани проведут совместную конференцию по итогам встречи.

    ***14:43

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Анкаре началась трехсторонняя встреча, связанная с ситуацией в Сирии между президентами Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, России – Владимиром Путиным и Ирана – Хасаном Роухани.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, на заседании обсуждаются вопросы гуманитарного кризиса в Восточной Гуте и Идлибе, а также нормализации ситуации в Сирии и дорожная карта.

    Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган проинформирует Владимира Путина и Хасана Роухани о подготовке к проведению Вооруженными силами Турции военной операции в Тель-Рифате и Мембидже.

    После встречи стороны выступят с заявлениями для печати.

    Отметим, что основа трехстороннего формата обсуждений по ситуации в Сирии была заложена в Астане.

    Впервые трехсторонняя встреча президентов прошла в Сочи. 

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