Завершилась пленарная встреча "шестерки" и Ирана

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Пленарная встреча "шестерки" и Ирана на переговорах по ядерной программе ИРИ в Лозанне завершилась. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, встреча была непродолжительной и длилась около получаса. Стороны обсуждали возможные формулировки будущего принципиального политического соглашения.

Ранее в Лозанне состоялось координационное заседание стран "шестерки". Встречи проходят на уровне министров. Россию в отсутствие Сергея Лаврова представляет заместитель главы МИД России Сергей Рябков.