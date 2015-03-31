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    Завершилась пленарная встреча "шестерки" и Ирана

    Стороны обсуждали возможные формулировки будущего принципиального политического соглашения

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Пленарная встреча "шестерки" и Ирана на переговорах по ядерной программе ИРИ в Лозанне завершилась. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, встреча была непродолжительной и длилась около получаса. Стороны обсуждали возможные формулировки будущего принципиального политического соглашения.

    Ранее в Лозанне состоялось координационное заседание стран "шестерки". Встречи проходят на уровне министров. Россию в отсутствие Сергея Лаврова представляет заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

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