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Застрявших в Египте российских туристов вывезут в Москву рейсом Azur Air

Застрявших в Египте российских туристов вывезут в Москву рейсом Azur Air Российские туристы, застрявшие в Египте в связи с отменой рейсов местной авиакомпанией Red Sea Airlines, будут вывезены в Москву 9 сентября рейсом Azur Air.
В регионе
8 сентября 2023 г. 17:38
Застрявших в Египте российских туристов вывезут в Москву рейсом Azur Air

Российские туристы, застрявшие в Египте в связи с отменой рейсов местной авиакомпанией Red Sea Airlines, будут вывезены в Москву 9 сентября рейсом Azur Air.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Застрявших туристов, являющихся клиентами туроператора "Интурист", направили в отель Coral Sea в Шарм-эш-Шейхе, где они будут ждать вывозной рейс в Россию.

По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас в Египте находятся свыше 480 туристов, из них порядка 180 человек должны были вылететь в Москву утром 8 сентября на рейсе Read Sea Airlines. Они продолжат отдых в плановом порядке, после окончания туров их вывезут в Россию на рейсах других авиакомпаний.

6 сентября Msk1.ru сообщил, что пассажиры Red Sea Airlines не могут вылететь из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх больше суток. По словам пассажиров, рейс переносили четыре раза.

Вчера, 7 сентября, "Росавиация" взяла на особый контроль вопрос о вылете рейсов Red Sea Airlines. Регулятор также уточнил, что рейс перенесли из-за неисправности самолета. В тот же день российские туристы смогли вылететь в Египет.

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