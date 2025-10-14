Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 16:04
    Защита бизнесмена Карапетяна обратится в ЕС и ПАСЕ

    Защита арестованного в Армении бизнесмена Самвела Карапетяна обратится в Евросоюз и Парламентскую ассамблею Совета Европы с требованием осудить уголовное преследование главы ГК "Ташир". Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции адвокат Роберт Амстердам. По его словам, адвокаты намерены придать очень серьезный международный резонанс делу и добиться осуждения действий армянской власти за то, что в стране есть политзаключенные. Также защита планирует обратиться в Европейский суд по правам человека, однако это потребует времени. Отметим, что Карапетян был взят под стражу сроком на два месяца в июне. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти.

    В середине августа Антикоррупционный суд в Ереване продлил арест сроком на 2 месяца.

