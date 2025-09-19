Заседание Совета партнерства ЕС-Армения пройдет до конца года в Брюсселе

Новая повестка двустороннего диалога между Евросоюзом и Арменией может быть одобрена в ходе заседания Совета партнерств ЕС-Армения, который состоится в Брюсселе в этом году.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос в Ереване.

"Уверен, что этот процесс будет способствовать дальнейшему углублению наших отношений, а также прогрессу демократических и экономических реформ в Армении", - сказал он.

По его словам, повестка двусторонних отношений пополнилась новыми, важными компонентами, включая запуск политического диалога и диалога в сфере безопасности. Достигнутое политическое соглашение по новой повестке нашего партнерства – яркое тому подтверждение.

Григорян также подчеркнул, что работа будет продолжена в направлении полной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.