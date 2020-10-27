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Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате

Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате Очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств пройдет 6 ноября в онлайн-формате
В регионе
27 октября 2020 г. 16:17
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате

Очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств пройдет 6 ноября в онлайн-формате.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство БелТА по итогам заседания Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества, которое состоялось в Исполнительном комитете организации в Минске.

"Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в онлайн-формате, что вызвано эпидситуацией в странах Содружества. На заседании будет рассмотрен план мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) стратегии экономического развития стран СНГ на период до 2030 года", - приводит агентство слова постпреда Узбекистана при уставных и других органах Содружества, посла Узбекистана в Беларуси Насирджана Юсупова.

Ранее планировалось, что заседание пройдет в Ташкенте, так как в текущем году Узбекистан является страной-председателем в СНГ.

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