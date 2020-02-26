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Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет не в Тбилиси

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет не в Тбилиси
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130-ая сессия Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) пройдет вместо Тбилиси в Страсбурге.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

По его словам, решение принято на заседании Комитета министров в Страсбурге. 

Место проведения мероприятия изменили из-за России. Визит в Тбилиси главы МИД России Сергея Лаврова для участия на сессии оказался невозможным. 

Отметим, что 14-15 мая в Тбилиси должно было состояться совещание Комитета министров Совета Европы.

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