Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет не в Тбилиси

130-ая сессия Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) пройдет вместо Тбилиси в Страсбурге.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.

По его словам, решение принято на заседании Комитета министров в Страсбурге.

Место проведения мероприятия изменили из-за России. Визит в Тбилиси главы МИД России Сергея Лаврова для участия на сессии оказался невозможным.

Отметим, что 14-15 мая в Тбилиси должно было состояться совещание Комитета министров Совета Европы.