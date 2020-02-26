Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет не в Тбилиси

130-ая сессия Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) пройдет вместо Тбилиси в Страсбурге.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
По его словам, решение принято на заседании Комитета министров в Страсбурге.
Место проведения мероприятия изменили из-за России. Визит в Тбилиси главы МИД России Сергея Лаврова для участия на сессии оказался невозможным.
Отметим, что 14-15 мая в Тбилиси должно было состояться совещание Комитета министров Совета Европы.