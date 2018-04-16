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    Заседание Информсовета СНГ пройдет 19 апреля в Минске

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ 19 апреля в Минске пройдет заседание Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств.

    Как передает Report, в повестке дня заседания – обсуждение вопросов, затрагивающих пути освещения культурных ценностей и традиций народов стран СНГ с учетом того, что этот год объявлен Годом культуры.

    Также участники заседания будут рассматривать реализацию проектов Информсовета, вопрос об освещении предстоящих III Всемирных игр кочевников в Кыргызстане.

    Члены совета проанализируют запланированные на этот год события в формате Содружества, а также подведут итоги деятельности СНГ в минувшем году.

    В Информсовет СНГ входят руководители госинформагентств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

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