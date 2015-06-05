Заседание группы "Россия - исламский мир" пройдет в Москве

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Заседание группы "Россия - исламский мир" состоится 11 июня в Москве.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Константин Шувалов.

Шувалов сообщил, что в работе группы примут участие около 30 представителей "исламских государств, известные в своих странах, обладающие большим опытом люди, которые специализировались по проблематике межкультурных отношений".

По словам посла, ситуация сейчас в исламском мире непростая, "множатся конфликты". Он сообщил, что "это открывает возможности для радикалов, террористов".

Шувалов добавил, что группа "занималась и будет заниматься активно вопросами сближения гуманитарного пространства России и наших партнеров в исламском мире". "Группа станет не только площадкой для диалога, но и платформой для конкретных проектов, чтобы удовлетворить спрос на объем и качество информации о России и исламском мире", - сказал он.