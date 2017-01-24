Зариф: Иранская ядерная программа может быть возвращена к прежнему состоянию

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Иранская ядерная программа практически мгновенно может быть возвращена к прежнему состоянию, существовавшему до заключения ядерной сделки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Торгово-промышленной палате Тегерана.

"Если Исламская Республика Иран когда-нибудь придет к выводу, что это соглашение (по иранской ядерной программе) больше не отвечает ее интересам и она не может извлекать из него пользу, мы сможем вернуться к прежнему состоянию. Для этого нам не потребуется разрешения кого бы то ни было", - указал министр.

Этот возврат, по словам Зарифа, "будет практически мгновенным", в то время как противоположной стороне для того, чтобы сделать то же самое, потребуется время: "нужно будет убедить примерно 1000 банков не совершать сделки с Ираном, вернуть досье в Совет Безопасности ООН".

Вместе с тем глава МИД ИРИ не видит "новых угроз" ядерному соглашению "при условии, что мы будем предпринимать усилия в его защиту для дальнейшей нормализации ситуации и не будем подвержены влиянию пропагандистских заявлений".