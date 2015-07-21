Зариф 21 июля расскажет в парламенте о деталях соглашения по ИЯП

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник посетит открытую сессию парламента страны, где расскажет о ходе переговоров по ядерной программе и о деталях соглашения с "шестеркой", сообщает агентство IRNA со ссылкой на заместителя главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию, которая поставит под международный контроль ядерную программу Ирана, позволит убедиться в ее мирном характере и не даст исламской республике создать ядерное оружие. За проект резолюции проголосовали все пять постоянных членов Совбеза (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и 10 непостоянных членов.

"Все члены ООН, в особенности Иран, придерживались мнения, что СБ ООН должен в первую очередь одобрить соглашение", - цитирует агентство слова Аракчи, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Документ был внесен на прошлой неделе на рассмотрение в СБ ООН делегацией США и основывался на договоренностях Ирана и "шестерки" (пяти постоянных членов СБ ООН и Германии), которые были достигнуты 14 июля в Вене по итогам почти 20 месяцев переговоров.