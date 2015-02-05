Бежавшая в Армению азербайджанская семья уехала в третью страну

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Запросившая политическое убежище в Армении азербайджанская семья Оруджевых покинула эту страну. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Армении Гагик Еганян.

По его словам, семья Оруджевых уехала в начале декабря, куда именно, не сообщается.

Напомним, что 29 января 2014 года гражданин Азербайджана Джавид Оруджев попросил в Армении убежища для себя, своей супруги и детей. Оруджевы перешли на территорию Армении через Грузию.