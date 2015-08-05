​Записка о наличии бомбы обнаружена на самолете Turkish Airlines

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Рейс компании Turkish Airlines Стамбул-Газиантеп был задержан из-за угрозы взрыва, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает местное телевидение, пассажирский лайнер отбуксирован в безопасную зону, где проводится его досмотр.

Во время предполетной подготовки бортпроводники нашли под одним из кресел записку, в которой говорилось о возможном наличии бомбы на борту. О находке сразу же сообщили полиции. Специалисты осматривают пассажирское отделение и грузовой отсек.

С начала текущего года произошло шесть инцидентов из-за ложных угроз о наличии бомбы на борту пассажирских лайнеров Turkish Airlines.