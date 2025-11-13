Запасы урана в Казахстане составляют около 1 млн тонн

Запасы природного урана в Казахстане насчитываются около 1 млн тонн, и этого объема будет достаточно для обеспечения долгосрочных потребностей.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил зампредседателя Агентства по атомной энергии страны Гумар Сергазин.

"Урана для обеспечения наших национальных атомных станций будет достаточно. На сегодняшний момент, по официальной информации уполномоченного органа, около 1 млн тонн имеется запасов природного урана. Запаса хватит более чем на 60 лет", - сказал он.

Он также отметил, что по поставкам урана Казахстан ведет переговоры с Финляндией, где эксплуатируются две атомные станции.

Отметим, что, согласно официальным данным, Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана, уступая только Австралии.