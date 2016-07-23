Зампремьера Турции: Cтрана останется верной демократическим принципам

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Турция останется верной принципам демократии и верховенства закона, несмотря на произошедшую попытку госпереворота в стране. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек, выступая на мероприятии в рамках встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Китае.

"Я хотел бы сказать, что несмотря на события недельной давности, мы продолжим строго придерживаться демократических принципов и применять верховенство закона, на самом деле мало что изменилось", - заявил Шимшек.

Отметим, что при предотвращении попытки государственного переворота в Турции погибли 246 человек, 2 185 были ранены. За попытку государственного переворота задержаны 10 607 человек, в отношении 4 496 человек избрана мера пресечения в виде ареста.