Зампред правящей партии Турции : Мы решительно настроены на открытие Зангезурского коридора

Турция решительно настроена на открытие Зангезурского коридора, работы продолжаются.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Кюршад Зорлу на партийном собрании в городе Эдирне.
Он отметил, что предпринимаются соответствующие шаги для открытия Зангезурского коридора, который превратит Организацию тюркских государств (ОТГ) в важный региональный альянс, обеспечивающий мир и благополучие в регионе в будущем: "Коридор обеспечит прямое дорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. У нашего уважаемого президента (Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) есть сильная воля по этому вопросу, и между Азербайджаном и Турцией ведутся серьезные обсуждения на эту тему".
Политик подчеркнул, что Зангезурский коридор важен не только для Турции и Азербайджана, но и для всего региона: "Грузы, выходящие с границы Китая, будут направляться в Европу по этому маршруту через Турцию".