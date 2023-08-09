Замминистра: Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора

В последнее время наблюдается рост

Азербайджан и Узбекистан наращивают в последние годы двустороннее сотрудничество и активно поддерживают друг друга на многосторонних платформах. Тесное сотрудничество особенно проявляется в сфере транспорта и логистики. О ходе реализации совместных проектов и о будущих планах в интервью Report рассказал заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

- Узбекистан намерен создать в Бакинском порту свою складскую инфраструктуру. Расскажите об этом проекте подробнее, о возможных сроках его реализации, а также о других транспортно-логистических проектах, которые Узбекистан планирует реализовать в сотрудничестве с Азербайджаном.

- Сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном на сегодняшний день находится на высоком уровне, как в политической, так и экономической областях, и особенно в сфере транспорта и логистики. В обеих странах активно функционируют созданные рабочие группы, которые изучают возможности увеличения двусторонних и транзитных перевозок грузов по Среднему коридору.

Необходимо отметить, что в 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов из Узбекистана через Бакинский порт составили 904 тыс. тонн, что на 65% процентов больше по сравнению с 2021 годом. Заметно увеличились объемы перевозок продовольственных грузов, в том числе сахара-сырца, минеральных удобрений и контейнеров.

Узбекские предприниматели заинтересованы в доступе к складской инфраструктуре на территории Бакинского порта. Наши импортеры заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом и нацелены либо арендовать на долгосрочной основе терминал минеральных удобрений, либо инвестировать в его создание. Сейчас этот вопрос изучается и ведутся работы по подготовке технико-экономического обоснования.

Для развития перевозок по Среднему коридору страны-участницы проекта создают благоприятные условия, в том числе предоставляют тарифные преференции на перевозки грузов. Проводится совместная работа по дальнейшему улучшению условий перевозок грузов по Среднему коридору и оптимизации транспортных затрат по отношению к традиционным транспортным коридорам.

- Какие работы ведутся, чтобы увеличить поток грузов по мультимодальному транспортному маршруту Центральная Азия, Южный Кавказ и Анатолия (CASCA+)? Как изменилась динамика перевозки грузов по нему с начала года? Какие страны можно привлечь для еще большего развития этого маршрута?

- В проекте CASCA+ участвуют Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Турция, Кыргызстан и Туркменистан. По этому транспортному маршруту перевозятся грузы как между странами участницами, так и из Китая в Европу и наоборот.

Между участниками есть договоренность о предоставлении преференциальных тарифов, что позволило Узбекистану нарастить экспортные перевозки грузов в контейнерах в Турцию и страны Европейского Союза. Экспортеры и импортеры заинтересованы в организации перевозки грузов по Среднему коридору.

В ближайшее время ожидаются переговоры с участием глав железнодорожных структур стран-участниц CASCA+, а также Китая. Если нам удастся получить льготные тарифы на перевозки грузов от китайской стороны, можно ожидать значительного роста грузоперевозок по CASCA+ и Среднему коридору, в том числе.

Необходимо также отметить, что Узбекистан поддерживает создание альтернативных маршрутов, и в этом контексте Зангезурский коридор позволит получить дополнительный приток грузов в Азербайджан. Мы верим в успех этого проекта, его скорейшую реализацию, так как Азербайджан имеет все необходимые ресурсы для этого, как финансовые, так и человеческие.

- Какова роль Узбекистана в инициативе "Один пояс-один путь"? Какой формат сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном, по вашему мнению, можно выстроить в рамках этой инициативы?

- На сегодняшний уже подготовлено технико-экономическое обоснование строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". В мае текущего года в г. Сиань был подписан трехсторонний документ, предусматривающий дальнейшие шаги по реализации проекта строительства железной дороги.

Документ позволит ускорить реализацию этой инициативы. Хотелось бы отметить, что согласно предварительным расчетам, этот проект приведет к увеличению объемов грузоперевозок на 12-15 млн тонн в год, уменьшит расстояние из стран Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы почти на 900 км и время в пути на семь-восемь дней.

Что касается финансирования, мы намерены обратиться либо к международным финансовым институтам, либо непосредственно к китайской стороне. Думаем, что в случае решения всех этих вопросов, строительство займет порядка трех лет.