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    Замминистра обороны России посетил российскую базу в Гюмри

    Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов совершил рабочую поездку на 102-й российскую военную базу, дислоцированной в армянском Гюмри

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов совершил рабочую поездку на 102-й российскую военную базу, дислоцированную в армянском Гюмри, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

    Командир базы полковник Владимир Елканов доложил замглавы военного ведомства о развитии социальной инфраструктуры для военнослужащих и членов их семей. В свою очередь Р.Цаликов поручил обследовать исторический казарменный фонд российской военное базы для принятия решения о возможности его восстановления.

    "Необходимо в кратчайшие сроки обследовать исторический казарменный фонд для принятия решения о возможности восстановления", - поручил глава оборонного ведомства.

    В ходе своей поездки на российскую базу в Гюмри он осмотрел здания казарм, построенных в начале 19 века, госпиталь и другие объекты инфраструктуры.

    Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает расширение сферы ее географической и стратегической ответственности.

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