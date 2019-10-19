Замминистра Грузии обсудила с азербайджанцами беспокоящие их вопросы - ФОТО

Заместитель госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Лия Гигаури посетила Лагодехский район страны, где встретилась с жителями сел Габал, Узунтепе и Гараджала, где компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает местное бюро Report, в ходе встречи местные азербайджанцы рассказали о беспокоящих их вопросах. В свою очередь, Л.Гигаури и официальные представители Лагодехского района ответили на заданные вопросы и рассказали о планах по развитию района.

По словам заместителя госминистра, что основная проблема местных связана с нехваткой детских садов.

"Конечно же, функционирование детского сада на 60 мест при наличии 1100 детей спрос не удовлетворяет. Для каждого села приоритетно строительство детского сада", - отметила она.

Л.Гигаури обратила внимание, что жители этих сел демонстрируют большой интерес в изучении государственного языка. "Это показывает, что сегодня каждый гражданин осознает важность владения государственным языком", - заявила она.

Заместитель госминистра подчеркнула необходимость решения проблем, связанных с инфраструктурой в селах.

Во встречах приняли участие губернатор Кахетии Ираклий Кадагашвили и другие официальные представители.