Замгоссекретаря США совершит визит в Грузию и Армению

Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея отправилась на консультации в Грузию и Армению.

Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея отправилась на консультации в Грузию и Армению.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Согласно информации, на встречах в Тбилиси и Ереване Зея планирует затронуть вопросы демократического госуправления и борьбы с коррупцией, свободы прессы и слова.

В Тбилиси дипломат собирается подчеркнуть серьезную обеспокоенность США законом об иноагентах, а также "вредной риторикой грузинского правительства, поставившей под угрозу евроатлантическую траекторию движения", говорится в сообщении.

В Ереване Зея обсудит перспективы укрепления американо-армянского партнерства.

В регионе заместитель главы внешнеполитического ведомства США будет находиться по 17 июля.