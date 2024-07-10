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Замгоссекретаря США совершит визит в Грузию и Армению

Замгоссекретаря США совершит визит в Грузию и Армению Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея отправилась на консультации в Грузию и Армению.
В регионе
10 июля 2024 г. 18:45
Замгоссекретаря США совершит визит в Грузию и Армению

Заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея отправилась на консультации в Грузию и Армению.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Согласно информации, на встречах в Тбилиси и Ереване Зея планирует затронуть вопросы демократического госуправления и борьбы с коррупцией, свободы прессы и слова.

В Тбилиси дипломат собирается подчеркнуть серьезную обеспокоенность США законом об иноагентах, а также "вредной риторикой грузинского правительства, поставившей под угрозу евроатлантическую траекторию движения", говорится в сообщении.

В Ереване Зея обсудит перспективы укрепления американо-армянского партнерства.

В регионе заместитель главы внешнеполитического ведомства США будет находиться по 17 июля.

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