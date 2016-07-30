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    ​Замглавы оппозиционной партии подозревают в организации беспорядков в Ереване

    В настоящее время Армен Мартиросян находится изоляторе временного содержания Службы национальной безопасности Армении

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя оппозиционной партии "Наследие", бывший депутат парламента Армении Армен Мартиросян задержан по подозрению в организации массовых беспорядков в Ереване, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "По подозрению в организации массовых беспорядков (пункт 1 статья 225 Уголовного кодекса Армении - наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет) задержан зампредседателя оппозиционной партии "Наследие" Армен Мартиросян", - сказал его адвокат Гиви Ованнисян.

    В свою очередь брат Армена Мартиросяна - Аршак Мартиросян сообщил, что в настоящее время Армен Мартиросян находится в изоляторе временного содержания Службы национальной безопасности Армении.

    Армен Мартиросян входит в координационный совет по проведению акций протеста в поддержку вооруженной группы, захватившей здание полиции в Ереване.

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