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    Замглавы МИД России и Турции проведут консультации в Москве

    Посольство: Замминистра и бывший посол Турции в России Умит Ярдым прибудет в Москву 14 февраля

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Россия и Турция проведут консультации в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел 14 февраля.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь турецкого посольства в Москве Орхан Газигиль.

    "Замминистра и бывший посол Турции в России Умит Ярдым прибудет в Москву 14 февраля", - указал представитель посольства.

    Отмечается, что российскую сторону будет представлять заместитель министра иностранных дел Алексей Мешков. Ожидаются детальные консультации по широкой повестке дня.

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