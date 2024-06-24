Замглавы МИД РФ проинформировал турецкого коллегу об итогах визита Путина в КНДР

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко проинформировал турецкого коллегу Бурханеттина Дурана об итогах визита президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко проинформировал турецкого коллегу Бурханеттина Дурана об итогах визита президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении МИД РФ.

По информации ведомства, встреча состоялась на полях совещания министров иностранных дел стран-участниц Диалога по сотрудничеству в Азии.

"По просьбе турецкой стороны проинформировали партнеров об основных итогах визита президента Российской Федерации Путина в КНДР и Вьетнам, а также о содержании выдвинутой российским лидером на встрече с руководством МИД России 14 июня инициативы в сфере евразийской безопасности", - отметили в министерстве.

Согласно информации, состоялся полезный обмен мнениями и оценками развивающихся процессов в Азиатско-тихоокеанском регионе.