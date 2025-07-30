Вершинин обсудил с Йылмазом вопросы региональной повестки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в Нью-Йорке с турецким коллегой Нухом Йылмазом ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие событий в Сирии.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в Нью-Йорке с турецким коллегой Нухом Йылмазом ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие событий в Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"29 июля в Нью-Йорке на полях международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта замминистра иностранных дел РФ Вершинин встретился с замминистра иностранных дел Турецкой Республики Йылмазом. Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации на Ближнем Востоке с упором на коллективные усилия по поиску путей выхода из нынешнего масштабного кризиса в зоне арабо-израильского конфликта", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что представители Турции проинформировали о своей работе в рамках одного из круглых столов международной конференции по сохранению двугосударственного принципа.

"Собеседники также рассмотрели другие региональные сюжеты, включая развитие событий в Сирии и представляющие взаимный интерес вопросы повестки дня Совбеза и Генассамблеи ООН", - подчеркнули в министерстве.