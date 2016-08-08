Замглавы МИД РФ провел встречу с турецким коллегой

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с турецким коллегой Умитом Ялчином по ближневосточной и сирийской тематике.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, встреча в Доме приемов МИД продолжалась более четырех часов.

Нынешние консультации в таком формате стали первыми после ноября 2015 года, когда отношения между Москвой и Анкарой были заморожены в связи со сбитым бомбардировщиком Су-24, ранее заместители глав МИД РФ и Турции встречались на регулярной основе.

Контакты замминистров прошли в рамках подготовки саммита лидеров РФ и Турции 9 августа в Санкт-Петербурге.