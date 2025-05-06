Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в 2023 году.
Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам перед встречей в Центре анализа международных отношений.
По его словам, правоохранительные органы Ирана провели обширное расследование инцидента.
"Это горькое событие для обеих стран. Судебный процесс должен быть завершен, а приговор должен быть приведен в исполнение. Уверен, что справедливость в конечном итоге восторжествует", - сказал он.