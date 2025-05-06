Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана

Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам перед встречей в Центре анализа международных отношений.

По его словам, правоохранительные органы Ирана провели обширное расследование инцидента.

"Это горькое событие для обеих стран. Судебный процесс должен быть завершен, а приговор должен быть приведен в исполнение. Уверен, что справедливость в конечном итоге восторжествует", - сказал он.