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Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана

Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана
В регионе
6 мая 2025 г. 10:23
Замглавы МИД Ирана назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана

Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал горьким событием нападение на посольство Азербайджана в Тегеране в 2023 году.

Как сообщает Report, об этом он заявил журналистам перед встречей в Центре анализа международных отношений.

По его словам, правоохранительные органы Ирана провели обширное расследование инцидента.

"Это горькое событие для обеих стран. Судебный процесс должен быть завершен, а приговор должен быть приведен в исполнение. Уверен, что справедливость в конечном итоге восторжествует", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Səid Xətibzadə: İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum acı bir hadisə idi

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