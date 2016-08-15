Замглавы МИД Ирана намерен посетить Россию и Турцию для переговоров

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Замглавы МИД Ирана по Ближнему Востоку и Африке Хусейн Джабер Ансари намерен посетить в ближайшее время Россию и Турцию, где планирует провести переговоры, в том числе по сирийскому урегулированию.

Об этом передает Report со ссылкой на агентство Fars.

В России и Турции замглавы МИД Ирана намерен обсудить последние события в регионе, в том числе ситуацию в Сирии. Об этом иранский дипломат заявил после встречи с российским коллегой Михаилом Богдановым, сообщает агентство.