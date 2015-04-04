Закон о внутренней безопасности вступил в силу в Турции

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Турецкий закон о внутренней безопасности подписан президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и вступил в силу с субботы после публикации в официальном издании Resmi Gazete.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", согласно закону, разработанному по инициативе правительства после массовых протестов в начале октября 2014 года, полиция получила более широкие полномочия в случаях уличных беспорядков, а участники их будут нести более серьезную ответственность перед законом.

В частности, законом предусматривается лишение свободы сроком до пяти лет для демонстрантов, которые частично или полностью закрывают лица во время акций протеста. Использование бутылок с зажигательной смесью, фейерверков, железных шаров и других подобных устройств приравнивается к оружию, и полиция теперь может применять оружие против использующих их лиц.

Полиция получает право использовать водометы с подкрашенной водой для разгона незаконных несанкционированных митингов и демонстраций, а также задерживать подозреваемых в участии в беспорядках на 48 часов, а не на 24, как было ранее. Для проведения личного досмотра, обыска автомобилей и домов достаточно письменного, а в экстренных случаях и устного разрешения правоохранительных органов.

Синтетические наркотики вносятся в рамки Уголовного кодекса Турции, ужесточается наказание за их производство и реализацию.