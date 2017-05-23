Захарова: Запад не осознает, что против него в реальности действует ИГ

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Запад не осознает, что пока с Россией ведется борьба в виртуальном пространстве, в реальности со странами Запада борется террористическая организация "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По ее мнению, когда случается тот или иной теракт в европейских или других странах, ощущается "уже вялость в моральной поддержке", "уже не меняются с такой силой аватарки, не раскрашиваются с таким пафосом и праведным гневом стены, башни, знамена".

"Никто никак не понимает, к сожалению, что от этой виртуальной борьбы на диванах с гаджетами в руках нужно переходить к реальной борьбе. Второе, что никак не могут осознать – что пока Запад всем миром борется с Россией виртуально, с Западом борется ИГИЛ", - сказала Захарова, подчеркнув, что террористы делают это жестоко и кроваво.