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Захарова: Вступление Конвенции по Каспию в силу позволит задействовать весь потенциал сотрудничества

Захарова: Вступление Конвенции по Каспию в силу позволит задействовать весь потенциал сотрудничества "Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открыла путь для дальнейшего углубления сотрудничества в регионе.
В регионе
10 сентября 2021 г. 18:11
Захарова: Вступление Конвенции по Каспию в силу позволит задействовать весь потенциал сотрудничества
Мария Захарова

"Конвенция о правовом статусе Каспийского моря открыла путь для дальнейшего углубления сотрудничества в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время выступления на мероприятии ”Каспийский медиафорум-2021 “ в Астрахани.

"Несмотря на то, что данный документ пока не вступил в силу, крайне важно, чтобы участники Конвенции придерживались зафиксированных в ней положений и принципов. Прежде всего речь идет о суверенных правах прибрежных государств в отношении Каспийского моря и его ресурсов, решение всех вопросов, касающихся Каспия, исключительно пятью Прикаспийскими странами. Вступление Конвенции в силу позволит в полной мере задействовать весь потенциал каспийского сотрудничества", - считает Захарова.

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