Мария Захарова прокомментировала арест в Азербайджане гражданина России армянского происхождения

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Для МИД граждане Российской Федерации по национальному признаку не делятся.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос армянского журналиста о наличии национального подтекста в работе внешнеполитического ведомства в отношении задержанного в Азербайджана гражданина России Марата Уелданова (Галустяна) за хранение наркотических средств.

"Я не принимаю какие-либо упреки в адрес российского внешнеполитического ведомства в том, что мы рассматриваем эту ситуацию с каким-то национальным подтекстом", - заявила М.Захарова, добавив, что подобные упреки "странны" и "несправедливы".

Она особо отметила, что никакого национального подтекста с точки зрения работы государственных органов в отношении российских граждан не может быть, призвав не спекулировать этим вопросом.

"Для нас граждане Российской Федерации по национальному признаку не делятся. Я не знаю, как у вас в стране. У нас в стране вот так", - подчеркнула официальный представитель.

М.Захарова указала, что 20 июня посольство России в Азербайджане было проинформировано о задержании российского гражданина компетентными органами Азербайджана.

"Ему было предъявлено обвинение в нарушении Уголовного кодекса АР в отношении незаконного оборота наркотических средств. Обвинение по другим статьям ему не предъявлялось. Сотрудники посольства встречались с гражданином Уелдановым. Каких-либо жалоб или пожеланий задержанный не высказывал", - сказала она.

По ее словам, российское посольство принимает все меры для обеспечения законных прав гражданина Российской Федерации, в частности, поддерживается постоянный контакт с его адвокатом.