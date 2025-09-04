Захарова: Россия считает закрытие Минской группы обоснованным

Российская сторона считает обоснованным решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о роспуске Минской группы по карабахскому конфликту.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что РФ наряду с другими членами ОБСЕ принимала непосредственное участие в принятии этого решения на основе правила консенсуса. "Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе", - отметила она.

"Инициатива о сворачивании минских институтов принадлежит Армении и Азербайджану", - напомнила Захарова.