Захарова: Россия считает закрытие Минской группы обоснованным
В регионе
- 04 сентября, 2025
- 08:10
Российская сторона считает обоснованным решение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о роспуске Минской группы по карабахскому конфликту.
Как передает Report, об этом заявила на брифинге на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат напомнила, что РФ наряду с другими членами ОБСЕ принимала непосредственное участие в принятии этого решения на основе правила консенсуса. "Считаем данный шаг обоснованным, оправданным ввиду кардинальных изменений обстановки в регионе", - отметила она.
"Инициатива о сворачивании минских институтов принадлежит Армении и Азербайджану", - напомнила Захарова.
