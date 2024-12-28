Захарова: РФ обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе

Москва обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе и призывает стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

Москва обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе и призывает стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица. Призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий", - подчеркнула дипломат.

Ранее афганский телеканал Ariana News информировал о боях на границе Афганистана и Пакистана.