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Захарова: РФ обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе

Захарова: РФ обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе Москва обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе и призывает стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.
В регионе
28 декабря 2024 г. 23:55
Захарова: РФ обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе

Москва обеспокоена эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе и призывает стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В Москве обеспокоены эскалацией напряженности на пакистано-афганской границе, где в результате перестрелок гибнут не только военнослужащие, но и гражданские лица. Призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу, нацеленному на мирное разрешение всех разногласий", - подчеркнула дипломат.

Ранее афганский телеканал Ariana News информировал о боях на границе Афганистана и Пакистана.

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