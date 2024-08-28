Захарова призвала СМИ воздержаться от выдвижения версий и гипотез по ситуации с Дуровым

Вопросы по разрешению ситуации, касающейся основателя социальной сети Telegаm Павла Дурова следует задавать адвокатам.

Вопросы по разрешению ситуации, касающейся основателя социальной сети Telegаm Павла Дурова следует задавать адвокатам.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос News.ru по поводу возможности обмена Дурова, а также дипломатических шагов России по его освобождению.

“Конкретные вопросы по стратегии разрешения ситуации нужно задавать адвокатам. По поводу действий российских дипломатов мы информируем вас буквально в онлайн-режиме”,- сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в связи с задержанием Дурова во Франции выдвинуто множество версий "от просто обычных мистических до каких-то космических”.

"Вижу, как много людей и даже средств массовых коммуникаций и СМИ пытаются эту информационную волну разыграть исключительно в целях поднятия собственных рейтингов. В том числе пересказываются различные версии, слухи, выдвигаются версии, гипотезы, делаются заявления, абсолютно без всяких основ. Мне кажется, что этого делать не надо ни в данном конкретном случае, ни в аналогичных случаях", - сказала Захарова.