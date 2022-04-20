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Захарова: Новый спецпредставитель России планирует посетить Баку

Захарова: Новый спецпредставитель России планирует посетить Баку "В числе главных задач нового специального представителя России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева является оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения. Спецпредс
В регионе
20 апреля 2022 г. 19:28
Захарова: Новый спецпредставитель России планирует посетить Баку
Мария Захарова

"В числе главных задач нового специального представителя России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева является оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения. Спецпредставитель активно уже включился в работу, провел консультации в Ереване, а также уже согласована его поездка в ближайшее время и в Баку".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Основы диалога - это предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в целом конструктивная реакция Еревана на эти предложения", - заявила Захарова.

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