Захарова: Новый спецпредставитель России планирует посетить Баку

"В числе главных задач нового специального представителя России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева является оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения. Спецпредс

"В числе главных задач нового специального представителя России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева является оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения. Спецпредставитель активно уже включился в работу, провел консультации в Ереване, а также уже согласована его поездка в ближайшее время и в Баку".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Основы диалога - это предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, а также в целом конструктивная реакция Еревана на эти предложения", - заявила Захарова.