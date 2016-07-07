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    Захарова: Москва предпринимает все шаги для максимально оперативного восстановления отношений с Анкарой

    Сейчас снимаются барьеры с Турцией

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Москва предпринимает все необходимые шаги для максимально оперативного восстановления отношений с Анкарой.

    Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Мы говорили о том, что не прерываем связи с людьми, с народом, мы не прерываем экономические связи, хотя прекрасно понимали, что политическое охлаждение непосредственным образом скажется и на экономике. Сейчас эти барьеры снимаются, потому что Турция принесла извинения. Вы знаете о тех шагах, которые были предприняты", - сказала она.

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