Захарова: Москва предпринимает все шаги для максимально оперативного восстановления отношений с Анкарой

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Москва предпринимает все необходимые шаги для максимально оперативного восстановления отношений с Анкарой.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы говорили о том, что не прерываем связи с людьми, с народом, мы не прерываем экономические связи, хотя прекрасно понимали, что политическое охлаждение непосредственным образом скажется и на экономике. Сейчас эти барьеры снимаются, потому что Турция принесла извинения. Вы знаете о тех шагах, которые были предприняты", - сказала она.