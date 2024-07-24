Захарова: Мир между Баку и Ереваном - предпосылка для обеспечения безопасности на Южном Кавказе

Россия рассматривает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией как необходимую предпосылку для обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа.

Россия рассматривает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией как необходимую предпосылку для обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Надеемся на скорейшее преодоление остающихся разногласий и успешное продвижение по другим направлениям нормализации азербайджано-армянских отношений в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Судьбу и будущее Южного Кавказа должны определять исключительно страны региона и соседние государства-партнеры. Никто извне точно мир и процветание в наш общий дом не принесет", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также выразила благодарность Казахстану за предоставление площадки для переговоров Баку и Еревана.

"Приветствуем усилия наших казахстанских партнеров, которые инициировали и организовали продуктивную встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 10-11 мая текущего года в Алматы. Рассматриваем заключение сбалансированного мирного договора между двумя нашими союзниками как незаменимую предпосылку для выстраивания в регионе архитектуры неделимой безопасности, устойчивого социально-экономического развития", - добавила она.

Захарова отметила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией "в предпочтительном для сторон двустороннем формате".