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Захарова: Мир между Баку и Ереваном - предпосылка для обеспечения безопасности на Южном Кавказе

Захарова: Мир между Баку и Ереваном - предпосылка для обеспечения безопасности на Южном Кавказе Россия рассматривает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией как необходимую предпосылку для обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа.
В регионе
24 июля 2024 г. 12:30
Захарова: Мир между Баку и Ереваном - предпосылка для обеспечения безопасности на Южном Кавказе
Мария Захарова

Россия рассматривает подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией как необходимую предпосылку для обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Надеемся на скорейшее преодоление остающихся разногласий и успешное продвижение по другим направлениям нормализации азербайджано-армянских отношений в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне. Судьбу и будущее Южного Кавказа должны определять исключительно страны региона и соседние государства-партнеры. Никто извне точно мир и процветание в наш общий дом не принесет", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также выразила благодарность Казахстану за предоставление площадки для переговоров Баку и Еревана.

"Приветствуем усилия наших казахстанских партнеров, которые инициировали и организовали продуктивную встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 10-11 мая текущего года в Алматы. Рассматриваем заключение сбалансированного мирного договора между двумя нашими союзниками как незаменимую предпосылку для выстраивания в регионе архитектуры неделимой безопасности, устойчивого социально-экономического развития", - добавила она.

Захарова отметила, что Россия готова предоставить площадку для переговоров между Азербайджаном и Арменией "в предпочтительном для сторон двустороннем формате".

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Bakı ilə İrəvan arasında sülh Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təminatı üçün ilkin şərtdir

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