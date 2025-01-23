Захарова: Лавров и Мирзоян провели откровенный разговор по многим вопросам

Переговоры между главой МИД Армении Арарат Мирзояном и его российским коллегой Сергеем Лавровым затронул многие темы.

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян в ходе переговоров в Москве 21 января обсудили широкий круг вопросов.

Как передает Report об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru.

"Разговор был откровенный, но не все было на камеру. Многое прошло за закрытыми дверями. Часа три прошло за закрытыми дверями, поэтому могу сказать, что действительно был откровенный разговор по многим пунктам, которые представляют особую актуальность для сторон" - сказала Захарова.