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Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ

Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ Вашингтон должен незамедлительно передать России данные о теракте в "Крокус сити холле", если он ими располагает.
В регионе
22 марта 2024 г. 23:44
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ

Вашингтон должен незамедлительно передать России данные о теракте в "Крокус сити холле", если он ими располагает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чье-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление Белого дома об отсутствии признаков причастности Украины к теракту в "Крокус сити холле".

"А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", - добавила она и указала, что всех причастных установят компетентные органы.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova Vaşinqtonun terror aktı ilə bağlı açıqlamasından narazı qalıb

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