Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ

Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ

Вашингтон должен незамедлительно передать России данные о теракте в "Крокус сити холле", если он ими располагает.

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Вашингтон должен незамедлительно передать России данные о теракте в "Крокус сити холле", если он ими располагает. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чье-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне", - написала она в своем Telegram-канале, комментируя заявление Белого дома об отсутствии признаков причастности Украины к теракту в "Крокус сити холле". "А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", - добавила она и указала, что всех причастных установят компетентные органы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram