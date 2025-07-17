Захарова: ЕС своей финансовой помощью пытается взять Армению в кабалу

Брюссель стремится укрепить свое влияние в Ереване путем финансовых махинаций.

Брюссель стремится укрепить свое влияние в Ереване путем финансовых махинаций.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Брюссель уже неоднократно обещал деньги Армении. А в какой степени обещание выполняется, надо спросить в Ереване: получали ли они эти деньги, или нет?", - сказала Захарова.

По ее словам, РФ не собирается проверять сколько денег Брюссель выделил Армении, однако Запад всегда "раздает щедрые обещания" и закрепляет таким образом свое влияние в третьих странах.

"Мы не собираемся заглядывать им в карман, но мне кажется очевидным, что это классика жанра: раздавать щедрые обещания, а потом под соусом финансовых посылов закабалить, и дальше управлять процессами, получая выгоду только для самих себя", - сказала Захарова, отметив, что Запад по несколько раз регистрирует одни и те же суммы как новую финансовую помощь: "К таким манипуляциям относится и то что обещают одну сумму, а дают в несколько раз меньше по причине якобы несоблюдения условий, Брюссель часто это делает, одновременно пытаясь заинтересовать зарубежных партнеров в получении содействия от ЕС".

По словам дипломата, ЕС также подсаживает на якобы льготные кредиты третьи страны, создавая там "гражданское прозападное общество", подпитывая их грантами.

"Это уже давно стало не помощью, а рычагом влияния на политику третьих стран. Мы убеждены, что помощь на цели социально-экономического развития должна осуществляться на совершенно других основах. Нужно уважать суверенитет, чтить самобытность, уважительно относиться к внешнеполитическим и экономическим интересам, и такое событие не должно становиться инструментом нанесения ущерба третьим странам или созданию нестабильности", - заключила Захарова.